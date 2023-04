Capitale della Cultura 2025, Calogero Pisano: “Maturi i tempi per un aeroporto ad Agrigento”

“La vittoria di Agrigento nel concorso Capitale italiana della Cultura 2025 deve essere l’inizio di una vera e propria Primavera agrigentina.

Accolgo con favore le parole del Presidente dell’Ordine degli Architetti, Rino La Mendola, e le continue sollecitazioni che mi arrivano da tanti amministratori locali, sulla necessità di dotare il territorio agrigentino di un proprio scalo aeroportuale.” Lo dichiara il deputato nazionale, Calogero Pisano.

“Sono fermamente convinto, oggi più che mai- continua- che i tempi per la realizzazione di un aeroporto ad Agrigento siano maturi e, per questo, metterò in essere tutte le azioni necessarie all’instaurazione di un percorso che vada in tale direzione.

Invito tutti a fare squadra affinché questa storica opportunità sia l’occasione giusta per finalmente colmare la drammatica carenza infrastrutturale della nostra provincia”.