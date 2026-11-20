L’agrigentino Angelino Alfano è stato insignito del titolo di Cavaliere di Gran Croce di Merito del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio. Un’alta onorificenza che premia la lunga carriera istituzionale e l’impegno dell’ex titolare della Farnesina e del Viminale. Il conferimento è avvenuto lo scorso 3 novembre nel corso di una cerimonia privata.

A consegnare l’alta distinzione è stato direttamente il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro, Capo della Real Casa e Gran Maestro dell’Ordine, accompagnato per l’occasione dal Segretario Generale, Don Paolo Costantino Borghese, Principe di Nettuno.

Posto sotto il gran magistero della Real Casa di Borbone delle Due Sicilie, il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio è uno dei più antichi ordini equestri dinastici. Secondo gli statuti dell’istituzione, il grado di Gran Croce di Merito è riservato a personalità di alto profilo istituzionale che si siano distinte per particolari benemerenze.

Per Alfano – già vicepresidente del Consiglio dei Ministri, nonché ministro della Giustizia, dell’Interno e degli Affari Esteri – si tratta di un ulteriore riconoscimento nel proprio percorso istituzionale e professionale, che si aggiunge al titolo di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana già conferitogli dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella.

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