Il 25 novembre, a Licata, ci sarà la prima de “Lo specchio magico”, il corto a Tecnica Mista (Live action + Animazione + Arte delle ombre) per parlare di parità di genere e superamento degli stereotipi, ai bambini e con il linguaggio dei bambini. L’iniziativa è realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MIC – Ministero della cultura – e MIM – Ministero dell’Istruzione e del Merito.

“Il ruolo dell’arte, in questo caso del cinema, è quello di muovere le coscienze! Attraverso questo corto – commenta il responsabile scientifico di progetto, Alessandra Cuttaia – non vogliamo educare o spiegare concetti complessi, vogliamo lanciare un input al pubblico dei piccoli. Come facciamo? Prendiamo spunto dai problemi, ironizziamo. Poi la palla passa alle famiglie, se vorranno, potranno approfondire la tematica in casa per affrontare le dinamiche sociali in cui i propri figli si trovano coinvolti”.

Lo «specchio magico» è stato scelto quale simbolo concreto di una realtà stereotipata. Nel film l’anima dello specchio prende vita attraverso la poesia visiva dell’arte delle ombre, animata dal pluripremiato artista Matteo Fraziano.

La direttrice dell’Istituto, Romina Capritta, sottolinea che «Essere capofila di Animagicazione 3 e vedere nascere “Lo specchio magico” è motivo di grande orgoglio. Il cortometraggio è il risultato di un percorso condiviso, in cui i bambini sono stati protagonisti di un’esperienza di creatività e partecipazione, ma soprattutto della costruzione di un messaggio importante. Abbiamo scelto di parlare di parità di genere e di stereotipi attraverso il loro linguaggio, quello della fantasia e della spontaneità, con la convinzione che la scuola debba offrire occasioni per crescere, riflettere e imparare a guardare il mondo senza pregiudizi».

«Ci piacerebbe che, uscendo dalla sala, ciascuno portasse con sé una piccola domanda: siamo davvero capaci di vedere le persone per quello che sono, o continuiamo a guardarle attraverso lo specchio dei nostri stereotipi? Perché il futuro che immaginiamo per i nostri bambini comincia proprio da qui: dalla libertà di poter essere, senza dover corrispondere a ciò che gli altri si aspettano da loro», conclude la nota.

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