Momenti di panico lungo la Statale 115, nel tratto che collega Sciacca a Menfi, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto tre autovetture. L’impatto, avvenuto all’altezza della località San Bartolo, ha provocato il ferimento di due persone. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, a innescare il tamponamento a catena sarebbe stato l’attraversamento improvviso della carreggiata da parte di un cane randagio.

Il conducente del primo veicolo avrebbe frenato bruscamente per evitare l’animale, rendendo inevitabile l’impatto con le altre due auto che sopraggiungevano nella stessa direzione di marcia. Sul luogo dello schianto sono intervenute le ambulanze del 118, che hanno prestato le prime cure ai due feriti, trasferiti successivamente in ospedale per gli accertamenti del caso.

Le loro condizioni non destano particolare preoccupazione. I rilievi per ricostruire con esattezza le responsabilità e gestire la viabilità, temporaneamente rallentata per consentire la rimozione dei mezzi incidentati e la messa in sicurezza dell’asfalto, sono stati affidati agli agenti della Polizia Stradale.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp