Prestazioni strepitose per i giovani calciatori della Santa Sofia Licata

LICATA. Nei rispettivi impegni, le formazioni Under 15 e Under 17 hanno realizzato in totale 16 reti. Hanno letteralmente surclassato gli avversari, vincendo a mani basse, e segnando una valanga di gol.

Iniziamo da quelli più piccoli, gli Under 15 allenati da Tonino Pinto. In trasferta si sono imposti, con la Sancataldese, per 11 a zero. A segno Cristian Ingaglio autore di una tripletta, Mattia Terrana e Gaetano Ganci che hanno segnato due gol a testa, Giuliano Stefano, Ivan Morello, Rosario Centorbi e Tommaso La Lumia, tutti autori di un gol a testa. Dopo due giornate, gli Under 15 sono in testa al campionato regionale, a punteggio pieno.

Hanno dilagato anche gli Under 17, allenati da Antonio Mulè, supportato dal suo vice, Daniele Mulè e Peppe Santamaria preparatore di entrambe le formazioni. Al “Calogero Saporito” hanno battuto il Real Siracusa Belvedere con un secco 5 a zero. A segno Giovanni Scopelliti, autore di una doppietta, Paolo Viola, Samuel Giambusso ed Orazio Lombardo. Quattro punti nelle prime due gare del campionato regionale per gli Under 17.

“Un buon settore giovanile – ha commentato Daniele Mulè – deve far respirare un clima familiare, in cui le gioie, la fatica, gli insuccessi, le difficoltà, le soddisfazioni, le delusioni vadano di pari passo in armonia aiutando la crescita del senso di responsabilità, della formazione del carattere e della personalità individuale”.