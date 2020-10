Calcio Prima categoria: dopo la Coppa il bis tra Ravanusa e Gorgonia

RAVANUSA. Dopo essersi incontrati in Coppa Sicilia tornano ad affrontarsi oggi pomeriggio alle 15, allo stadio “Saraceno”, Ravanusa e Atletico Gorgonia, per la sfida valida per la terza giornata di andata del campionato di Prima categoria di calcio.

In Coppa hanno avuto la meglio i deliani che grazie alla rete del ravanusano Cimino hanno pareggiato ed in virtù del doppio confronto hanno eliminato i biancorossi del presidente Dino Farruggio.

Adesso le motivazioni sono diverse: il Ravanusa punta tutto sul campionato ma sa di dover affrontare ancora una volta un avversario alquanto ostico e ben schierato in campo, con giocatori di categoria superiore in organico.

“In coppa abbiamo dominato – ha detto l’allenatore Pietro Alotto (nella foto) – ma il risultato dell’andata ci ha penalizzati. Affrontiamo questo impegno con la consapevolezza di essere maturati e di iniziare ad avere una propria identità”.

Domenica invece giocheranno il Gemini (impegnato in casa col Mussomeli) e l’Empedoclina in trasferta a Sommatino. Riposa la capolista Atletico Favara.