Gravi traumi per giovane coinvolto in un incidente stradale

Un 38enne di Agrigento, dipendente di una ditta privata, è rimasto ferito in un incidente stradale, verosimilmente, autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli.

Anche se la certezza non esiste, in quanto, mancano testimoni dell’accaduto. L’uomo, in sella ad uno scooter, si sarebbe schiantato, forse, contro un palo dell’illuminazione pubblica.

E’ stato trasportato in codice “rosso”, con un’ambulanza, al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, dove attualmente si trova ricoverato con gravi traumi sparsi sul corpo. Il sinistro sarebbe avvenuto in via Esseneto, nel rione del Campo sportivo.

Il ferito, da lì a pochi minuti, è stato preso in consegna dal personale sanitario del 118, che gli hanno prestato le prime cure direttamente sul posto. Poi trasferito al presidio ospedaliero di contrada “Consolida”.