Pressione delle gomme: come leggerla e quali sono i valori corretti

D’estate è un piacere spostarsi con la propria vettura per evadere dalla città. I cambiamenti imposti dalla pandemia ci hanno portato ad apprezzare ancora di più quello cui prima quasi non badavamo e andare in auto, anche in città, sta piano piano tornando ad essere una piacevole comodità. La sicurezza è quanto mai importante, proprio per poter godere il più possibile della guida, in uno stato quasi di leggerezza.

I pneumatici, e la loro pressione, sono uno dei temi più delicati quando si parla di manutenzione dell’automobile, perché la loro condizione è davvero importante non solo per evitare situazioni come quella di foraggio, ma anche di incidente. Per far sì che la loro salute sia ottimale è importante non solo un monitoraggio costante, ma anche una scelta adeguata quando è il momento di fare il cambio gomme. Per svolgere tale procedura non è indispensabile recarsi da un gommista; oggi si possono trovare online prezzi convenienti con prodotti garantiti e di qualità, con aziende come Gomme Planet che propongono i pneumatici dei brand leader sul mercato. Perché un’azienda affermata, capace di resistere ai cambiamenti che l’economia inevitabilmente comporta, è di per sé un’opzione sicura.

Quella spia gialla che lampeggia

I pneumatici è importante che si trovino a una giusta pressione, né troppo alta né troppo bassa. In entrambi i casi il rischio è quello di trovarsi in situazioni spiacevoli e comunque non in sicurezza. Questo vale ancora di più quando ci si trova a percorrere tratti lunghi (per il quale statisticamente il rischio di incidenti è maggiore).

Un aiuto per capire se c’è qualcosa di anomalo nelle gomme lo fornisce l’auto stessa attraverso la spia pressione gomme. Il suo colore può essere giallo o rosso e generalmente indica che la pressione è bassa e i pneumatici sono sgonfi e quindi guidare la vettura risulta imprudente. Non necessariamente la spia indica che ad essere bassi sono tutti i pneumatici, può essere anche uno solo; l’importante è non ignorarla e fare le opportune verifiche. Nel frattempo è utile viaggiare con un carico leggero. La spia può essere lampeggiante o fissa: qualora ci si trovasse in quest’ultima situazione l’attenzione da prestare è importante che sia ancora maggiore.

Come leggere la pressione delle gomme

Misurare la pressione delle gomme non è difficile: basta recarsi presso una stazione di rifornimento (oltre che presso un gommista) e utilizzare un manometro che va premuto contro la valvola del pneumatico. Alcune persone preferiscono acquistarlo e averlo in casa; a tal proposito può essere utile sapere che esistono apparecchi non solo tradizionali (con la caratteristica asticella che va verso l’alto) ma anche digitali che per la lettura della pressione richiedono semplicemente di premere un pulsante.

Ma quali valori sono di riferimento? La pressione si misura in bar e varia a seconda della stagione. D’inverno il valore ottimale è di 0.2 bar, leggermente più basso a causa della pressione naturale il clima più freddo porta con sé. La pressione di gomme in estate vuole un parametro decisamente più alto tra i 2 e i 3 bar.

Avere pneumatici dove le pressioni sono ben bilanciate oltre che sulla sicurezza influisce sulla loro durata e comporta un risparmio economico, anche in termini di carburante. Non male, vero?