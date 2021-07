Covid in Sicilia, accertati altri 436 nuovi casi

Accertati 436 nuovi casi positivi da Covid-19 in Sicilia, a fronte di 11.375 tamponi processati. L’incidenza crolla fino al 3,8% quasi allineandosi alla media nazionale. L’isola oggi è quarta per i nuovi contagi giornalieri in Italia dietro Veneto, Lombardia e Lazio. Il dato è fornito dal bollettino del Ministero della Salute di martedì 27 luglio.

I nuovi casi nelle singole province siciliane: Palermo: 39 (71.155 casi complessivi dall’inizio della pandemia); Catania: 76 (61.617); Messina: 63 (27.136); Siracusa: 14 (17.168); Trapani: 55 (14.772); Ragusa: 2 (14.259); Caltanissetta: 56 (13.641); Agrigento: 129 (13.273); Enna: 11 (6.968).

Gli attuali positivi sono 8.508 con un aumento di altri 141 casi. I guariti sono 289 mentre nelle ultime 24 ore si registrano 6 nuove vittime e il totale dei decessi sale a 6.030. Sul fronte ospedaliero sono adesso 264 i ricoverati, 20 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva adesso sono 30, due in più.