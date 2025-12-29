Agli arresti domiciliari è stato autorizzato dal magistrato a recarsi all’ospedale di Canicattì per una visita medica. Ma lui ne ha approfittato per allontanarsi arbitrariamente. Un cinquantenne di Naro, in detenzione domiciliare in una comunità di Favara, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento, per evasione, dalla polizia.

A Natale, i carabinieri della Tenenza di Favara hanno poi dato esecuzione all’ordinanza dell’ufficio di Sorveglianza del tribunale di Agrigento. Il cinquantenne narese, è stato arrestato e trasferito alla Casa circondariale Pasquale Di Lorenzo di contrada “Petrusa”.

