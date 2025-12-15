Un ventenne di nazionalità cinese è stato aggredito e picchiato da un gruppo di giovani nella zona dello Stazzone di Sciacca. È accaduto lo scorso 28 novembre, mentre il giovane, dopo il lavoro, stava rientrando a casa. Lo riporta oggi il Giornale di Sicilia che ricostruisce come fra il branco e la vittima non c’erano stati contatti.

Il ragazzo, che sarebbe stato insultato con frasi a sfondo razzista, è finito al pronto soccorso dell’ospedale “Giovanni Paolo II” con la frattura del setto nasale e diversi traumi. I medici lo hanno giudicato guaribile con una prognosi di 25 giorni. Delle indagini, per identificare gli aggressori, si stanno già occupando i carabinieri.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp