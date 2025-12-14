Una rissa e una lite sono scoppiate nella tarda serata di sabato, nel centro di Agrigento, a pochi passi dai locali della movida. Il primo parapiglia è andato in scena in via Gioeni. Due gruppi di giovanissimi se le sono date di santa ragione. Nessuno è rimasto ferito, grazie al “fulmineo” intervento di poliziotti, carabinieri e finanzieri, in servizio per la cosiddetta “movida sicura”.

Quando le forze dell’ordine sono sopraggiunte nella zona, i partecipanti hanno smesso di picchiarsi, disperdendosi in mezzo alla folla. Poco più tardi un sedicenne è rimasto lievemente ferito nel corso di una lite con un coetaneo nelle parti di Porta di Ponte. Anche in questo caso l’immediato intervento delle forze dell’ordine ha evitato il peggio. I due avrebbero litigato per una ragazzina.

