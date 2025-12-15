Un incendio ha carbonizzato un’autovettura, ieri notte, in via Michelangelo Caravaggio, nel centro urbano di Palma di Montechiaro. L’automobile è una Volkswagen Golf, cointestata a due palmesi, una casalinga sessantenne e a un bracciante agricolo trentenne. Intorno alle 3 della notte, tra sabato e domenica, chiamati dai residenti della zona, sul luogo dell’accaduto sono accorsi i vigili del fuoco, che dopo aver domato le fiamme, hanno messo in sicurezza l’area interessata.

Ad occuparsi dell’attività investigativa sono i carabinieri della Compagnia di Licata, i quali, nel corso del sopralluogo di rito non hanno rinvenuto residui di liquido infiammabile, né bottigliette sospette, né altri inneschi. Gli stessi vigili del fuoco non si sono sbilanciati sull’origine del rogo. Le cause sono al momento da accertare.

