Presentazione in anteprima dello spot promozionale sullo screening ongologico

L’azienda sanitaria provinciale di Agrigento è attivamente impegnata in specifiche azioni di screening per la diagnosi precoce dei tumori della mammella, del colon retto e della cervice uterina. Fra queste riveste un ruolo centrale l’attività di sensibilizzazione della cittadinanza al fine di incrementare la percentuale di adesione alle varie campagne. In quest’ottica l’ASP di Agrigento intende diffondere uno spot promozionale, un video della durata di circa un minuto con testimonial d’eccezione che raggiungerà la popolazione target provinciale attraverso i maggiori canali di comunicazione. La proiezione in anteprima dello spot avverrà nel corso di una conferenza stampa in programma martedì 10 settembre p.v. alle ore 10.30 presso la sala riunioni della Direzione generale Asp – Cittadella della salute.