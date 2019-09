Favara: Opere Pie dell’età feudale e rifondazione del paese

E’ il titolo del nuovo libro fresco di stampa, per i tipi della “Pro loco Castello” di Favara, del prof. Antonio Arnone sulla situazione socio-ecclesiale in Sicilia ed a Favara in particolare, dall’età feudale; dopo la quale – a giudizio dell’autore e non solo – avviene come la “rifondazione del paese”, sino a arrivare – aggiungiamo noi – proprio … ai nostri giorni.

Cercheremo di spiegare il nostro punto di vista. Ma diciamo subito che il prof. Antonio Arnone è una persona ormai abbastanza nota ed apprezzata, e non solo nel panorama culturale favarese-agrigentino.

Perché, stimato docente per tanti anni, ormai in pensione, di materie letterarie nelle scuole medie di primo e secondo grado, dalla fine del secolo scorso si è fatto conoscere ed apprezzare per le sue ricerche certosine su temi socialmente impegnativi, che hanno messo alla luce fatti, documenti e situazioni di rilevante valenza etica, culturale e sociale dal punto di vista storico.

Basta dare uno sguardo alle tematiche che ha approfondito con documentazione inoppugnabile con le sue pubblicazioni davvero assai interessanti, come “Mito, storia e toponomastica nel territorio i Favara (1997), “Solfare e mafia” (2002), “Clero e borghesia terriera nell’Ottocento agrigentino” (2006), “Sedizione e restaurazione in provincia di Girgenti dopo il 1861”(2008), “I racconti di Isola persa” (2009) “Storie di zolfare” (2012), “Zolfo, economia, e società in contrada Ciavolotta” (2015), ecc.

Nell’ultimo libro, proprio di questi giorni, il Prof. Antonio Arnone, sempre attraverso documenti, parlando di opere pie, benefici, cappellanie, legati e confraternite, – come scrive Antonio Moscato, storico presidente della locale Pro Loco – “ci conduce in un viaggio affascinante nel tempo”…facendoci conoscere in pratica “la rete sociale del paese”.

Non solo!, – come bene scrive sempre il Moscato – “con l’individuazione e la descrizione minuziosa delle diverse associazioni d’ispirazione polimorfa e talvolta fra esse contrapposte”, il prof. Arnone ci fornisce “un’inedita ed interessante chiave di lettura della società dell’epoca”.

Un giudizio assolutamente condivisibile, mentre intanto ci sentiamo di aggiungere che con questo nuovo libro di Arnone, siamo davvero davanti ad una vera e propria ricca miniera di notizie, ricavate da documenti e/o comunque da citazioni precise di autori famosi o comunque degni di fede, come Leonardo Sciascia o il nostro benemerito Filippo Sciara.

Una per tutte, veniamo per esempio a conoscere quanti abitanti contava Favara nel 1375, cioè appena 255, come riferisce Sciascia,… mentre – come riferisce lo Sciara – nel 1548 “considerato come l’anno dello spartiacque demografico e della rifondazione del paese” Favara conta 500 abitanti, per salire gradualmente appena un secolo dopo nel 1653 a 3.638. Solo un esempio per capire quante notizie si trovano nel libro.

Paziente e minuziosamente dettagliata la descrizione delle Opere Pie, Cappellanie, Benefici, legati e quant’altro, tutto per assicurare in genere quello che oggi si chiama sostentamento del Clero e comunque per le spese di culto. Tutte cose che non esistono più e la situazione di oggi è completamente e fortunatamente diversa, legata ad una libera decisione dei cittadini che ogni anno con la dichiarazione dei redditi possono appore una loro firma per l’assegnazione dell’8 per mille delle entrate generali alla Chiesa Cattolica.

Sui benefici che dovevano assicurare il sostentamento del Cappellano, cioè del presbitero che si impegnava ad assicurare il culto e la celebrazione delle Messe, spesso c’era il “diritto di patronato”. Cioè del benefattore che aveva costituito il beneficio, a suo vantaggio che passava poi però agli eredi, con il Patronato in qualche modo veniva a limitare la liberà del Vescovo nella nomina del presbitero, nel senso che poteva essere nominato solo un prete presentato dal Patrono.

La nomina spettava sempre al Vescovo, che però doveva assecondare il patrono, e quando non gli garbava il prete presentato, avveniva un contenzioso, che comunque si doveva risolvere invitando il patrono a cambiare nominativo, perché altrimenti la nomina non poteva avvenire e se avveniva era canonicamente nulla.

E comunque ormai nulla di tutto questo è rimasto dopo il Concilio Vaticano II (1962-1965), che ha abolito tutto; ha abolito ogni forma di patronato, come pure alcune nomine di benefici che richiedevano l’espressa autorizzazione preventiva di alcuni dicasteri vaticani, lasciando al Vescovo diocesano assoluta libertà e consentendogli anche, dopo specifica, eventuale delibera della Conferenza Episcopale della regione, anche la possibilità della nomina “ad tempus” dei Parroci.

Per quanto riguarda le Confraternite il prof. Arnone arriva proprio ai nostri giorni, riferendo del nuovo arcivescovo-metropolita di Palermo, mons. Corrado Lorefice, nativo di Ispica nel 1962, insediatosi a Palermo nel dicembre 2015.

Il quale per le Confraternite palermitane, dove è sorto qualche sospetto fondato di collusione mafiosa, ha stabilito subito per tutti i Confrati di Palerno, città e diocesi, la presentazione del Certificato penale, al fine di escludere subito quanti avessero carichi pendenti nel casellario giudiziario.

Non solo ! come scrive giustamente il nostro Arnone, Mons. Lorefice ha vivamente raccomandato “ai parroci ed assistenti spirituali elle Confraternite di accompagnare sempre la richiesta di ammissione ad una Confraternita con una lettera che dia sufficienti garanzie”.

Per Favara il prof. Arnone si limita a dire che la scomparsa delle Confraternite non ha determinato il nascere del fenomeno mafioso. Perché, dice che “la mafia affonda le sue radici in avvenimenti storici di ben più ampia portata sociale”.

Nulla a eccepire. Quello che ci preme dire e che ci sorprende, è che proprio a proposito di Confraternite, abbia trascurato di parlare del fatto che a Favara, dopo un servizio al Calvario (“A’ Cruci”, come si dice a Favara) di oltre trent’anni da parte del un COMITATO “Venerd’ Santo”, formato da gruppo stabile di giovani, sul finire del 2005, – (precisamente con data 25-10-20015, Prot.n° CAN – 2004 – 258) – per decreto dell’arcivescovo-metropolita del tempo, Mons. Carmelo Ferraro, controfirmato dal Cancelliere arcivescovile della Curia Mons. Gaetano di Liberto) è nata la “Confraternita della Santa Croce del Calvario”, che è viva ed operante.

E proprio quest’anno, lo scorso maggio ha ospitato a Favara l’annuale raduno delle Confraternite di tutta l’arcidiocesi agrigentina.

E sulla Confraternita favarese come prima sul Comitato Venerdì Santo, mai, nessun sospetto di “inchini” o quant’altro di illecito.