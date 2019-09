“Il mostro” di TeatrAnima andrà nuovamente in scena il 15 settembre al Teatro della Posta Vecchia

“IL MOSTRO”, la pièce teatrale vincitrice del I° Premio Social Portici in Teatro (NA) e finalista regionale del Premio Ulisse FITA SICILIA 2019, prodotta dal “TeatrAnimaLab”, il laboratorio di recitazione, dizione ed espressione corporea dell’ Associazione Culturale TeatrAnima di Agrigento, andrà nuovamente in scena il 15 settembre alle ore 21:00, al teatro della Posta Vecchia di Agrigento.

Sarà proprio in occasione di questa rappresentazione, in una nuova edizione, che la giuria del Premio Ulisse FITA SICILIA 2019, valuterà la qualità della pièce per la conquista dei riconoscimenti finali inerenti il premio stesso.

In scena Ida Agnello, Rita Balistreri, Antonella Danile, Alessia Di Santo, Irene Giannone, Zaira Picone, Consilia Quaranta, Giusi Urso ed ancora Davide Amoroso, Federica Piazza, Salvo Preti e le danzatrici Serena Castiglione e Claudia Frenda. Introduce la pièce la Dr.ssa Paola Caruso, psicoterapeuta.

Da un ipotetico aldilà, nove attrici, nove donne, racconteranno il proprio assassinio per mano di un uomo: “Avevamo il mostro in casa e non ce ne siamo accorti! Era lì che fumava e non ce ne siamo accorti! Guardava la partita e non ce ne siamo accorti! Ma proprio nessuno se n’era accorto!”

Lo specchiarsi dei racconti, determinerà nelle protagoniste la presa di coscienza delle proprie fragilità, delle proprie insicurezze e dell’unico loro errore, cioè l’aver sottovalutato segnali inequivocabili provenienti da un amore malato, quell’amore che prima le ha sedotte, poi imprigionate ed infine uccise. Ma tra le pieghe dei racconti, un’altra vicenda si svolgerà nella realtà teatrale: quella di un’altra giovane donna, vittima anche lei di un amore violento…

La regia della messinscena, inspirata dal saggio pubblicato da Rizzoli nel 2013, “Ferite a morte” di Serena Dandini, è curata da Salvatore Di Salvo, Direttore artistico dell’Associazione Culturale TeatrAnima Agrigento, associazione che a settembre sarà insignita del Premio Alessio Di Giovanni 2019 per il teatro, premio giunto alla sua XXII edizione ed organizzato dall’Accademia Teatrale di Sicilia con la direzione artistica di Enzo Alessi. Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato a TeatrAnima proprio per i testi teatrali che l’associazione porta in scena con notevole riscontro di pubblico e critica.

Ingresso 7,00 € – Info e prenotazioni 0922/26737 – 3270044269-3291148371