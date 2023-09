Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento vi invita cordialmente a partecipare alla conferenza stampa di presentazione dell’evento di inaugurazione del Teatro dell’Efebo, che si terrà domani martedì 19 settembre alle ore 9:30, presso l’area all’interno del suggestivo Giardino Botanico situato in via Demetra.

Durante questa conferenza stampa, verrà svelato un entusiasmante progetto dedicato al “Turismo degli Eventi”. Saranno presentate le iniziative e le strategie pianificate per promuovere il turismo attraverso eventi culturali e ricreativi che valorizzano il patrimonio artistico e storico della nostra regione.

Vi aspettiamo numerosi per condividere questa importante occasione e per scoprire come il Teatro dell’Efebo e il turismo degli eventi possano arricchire la nostra comunità e la nostra cultura.