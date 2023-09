La proroga del decreto per il rigassificatore di Porto Empedocle: l’incontro tra il presidente della Regione Siciliana e l’amministratore delegato di Enel

La Regione Siciliana ha recentemente approvato una proroga del decreto riguardante la scadenza dei lavori per il rigassificatore di Porto Empedocle. Questa importante decisione è stata al centro di un incontro tenutosi oggi a Roma tra il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e l’amministratore delegato di Enel, Flavio Cattaneo.

Durante l’incontro, il governatore Schifani ha sottolineato l’importanza cruciale di questa infrastruttura per la regione e il Paese nel suo complesso. Ha affermato: “Lo sviluppo del terminale on shore di Porto Empedocle darà un importante contributo per diversificare gli approvvigionamenti energetici e costituirà un’opportunità di sviluppo per il Mezzogiorno. Questo progetto non solo contribuirà alla creazione di un hub energetico nel Mediterraneo, ma avrà anche notevoli ricadute occupazionali e contribuirà alla riqualificazione del territorio. La Regione Siciliana ha fatto la sua parte e prende atto che si conferma una grande sinergia con Enel e il suo management, che potrà portare benefici a tutta la Sicilia.”

Oltre alla proroga del decreto per il rigassificatore, sono stati affrontati anche altri importanti temi durante l’incontro. In particolare, è stato discusso l’impegno di Enel per un piano di investimenti straordinari sulle reti elettriche regionali. Questi investimenti mirano ad aumentare la resilienza dell’infrastruttura e la sua capacità di rispondere a eventi meteo estremi. In tal senso, Enel ha già avviato contatti con l’Autorità di riferimento del settore, dimostrando così la sua determinazione nel contribuire all’efficienza e alla sicurezza delle reti elettriche in Sicilia.

L’incontro tra il presidente Schifani e l’amministratore delegato Cattaneo rappresenta un passo significativo verso la realizzazione di progetti infrastrutturali di importanza strategica per la regione e per il Paese. La proroga del decreto per il rigassificatore di Porto Empedocle e gli investimenti pianificati da Enel nelle reti elettriche regionali promettono di portare benefici tangibili all’intera comunità siciliana, contribuendo allo sviluppo economico e alla sicurezza energetica.

Tuttavia, questa notizia non può essere affrontata senza menzionare le tensioni e le controversie che hanno caratterizzato il dibattito sulle infrastrutture in Sicilia, con opposizioni ferme come quella contro il rigassificatore e il termovalorizzatore. In Sicilia spesso si dicono “NO” a molte proposte, eppure il progresso continua altrove, lasciando la regione a pagare il prezzo di una presunta ipocrisia nella tutela dell’ambiente.

Nonostante le preoccupazioni ambientali, molte abitazioni abusive sono state costruite vicino al mare. Questo confronto tra le decisioni di sviluppo infrastrutturale e le questioni ambientali apre un dibattito importante sulla gestione sostenibile delle risorse della regione.