Presentazione del libro “Dalle parti di Leonardo Sciascia” alla Camera dei Deputati

I luoghi di Sciascia alla Camera dei Deputati. Giovedì 18 novembre alle ore 12, nella sala stampa di Montecitorio a Roma, sarà presentato il libro “Dalle parti di Leonardo Sciascia” di Salvatore Picone e Gigi Restivo, edito dall’editore Zolfo. Un omaggio al grande scrittore siciliano nel centenario della nascita e nel trentaduesimo anniversario della scomparsa.

A distanza di tanti anni, bisogna fare i conti con i suoi scritti, con la sua lezione civile. Bisogna fare i conti con i luoghi che amava, per capire meglio il suo profondo valore letterario e la modernità del suo pensiero. Il libro di Picone e Restivo, due racalmutesi, profondi conoscitori del mondo letterario sciasciano, ripercorre le tappe della vita di Leonardo Sciascia attraverso i luoghi dove ha vissuto, quei luoghi che ha amato e descritto nei suoi libri. Da Racalmuto alla letteraria Regalpetra, Caltanissetta, Palermo, la Roma dell’impegno politico, quando fu deputato dal 1979 al 1983, e delle gallerie degli amici artisti, la Milano dell’amato Manzoni e di Stendhal, Parigi e la Spagna.

Un “viaggio” attento e spigoloso attraverso i passi e le parole dell’intellettuale Siciliano.

Con la prefazione di Gaetano Savatteri, “Dalle parti di Leonardo Sciascia” presenta ai lettori uno sguardo completamente inedito sul mondo di Sciascia, seguendo gli interessi dello scrittore e polemista, e senza mai smarrire il luogo in cui, al termine della sua esistenza, Sciascia è tornato: il suo paese natale, in provincia di Agrigento, dove ha lasciato la sua eredità umana e culturale e dove è sepolto sotto la frase enigmatica e sfuggente che ha scelto per epigrafe: “Ce ne ricorderemo, di questo pianeta”.

Un evento, quello di giovedì, voluto dal Deputato Agrigentino , Michele Sodano, che introdurrà l’incontro alla Camera dei Deputati insieme ai due autori del libro e al giornalista e autore Rai, Giovanni Taglialavoro. In collegamento interverranno anche Felice Cavallaro, firma del “Corriere della sera” e direttore della “Strada degli scrittori”, il percorso turistico-culturale che promuove tra Agrigento e Caltanissetta le opere e i luoghi degli scrittori nati e vissuti in questi territori, e Roberta De Luca, Segretaria dell’Associazione “Amici di Leonardo Sciascia”.

La presentazione del libro, nel centenario della nascita di Leonardo Sciascia, sarà trasmessa in diretta su https://webtv.camera.it/ per permettere a tutti di seguire l’evento in diretta.