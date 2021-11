Fortitudo Agrigento, il Coni consegna la “Stella di Bronzo” a Salvatore Moncada

Importante riconoscimento per l’amministratore della Moncada Energy e patron della Fortitudo Agrigento, Salvatore Moncada. Il Coni gli ha conferito la “Stella di Bronzo al merito sportivo ”. Le Onorificenze Sportive sono riconoscimenti conferiti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano allo scopo di premiare atleti; dirigenti; tecnici, e società che, per l’attività svolta, abbiano dato lustro allo Sport Italiano. La Giunta Nazionale del CONI conferisce tali Onorificenze sportive su proposta della Commissione Benemerenze Sportive, che valuta le proposte avanzate dai soggetti abilitati alla presentazione delle candidature ed all’invio delle segnalazioni per l’assegnazione delle Onorificenze e formulale relative proposte di conferimento.