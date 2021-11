I “maestri del lavoro” rinnovano le cariche sociali

Il Consolato Provinciale di Agrigento della Federazione Nazionale dei Maestri del lavoro d’Italia , Lavoratori dipendenti insigniti dal Presidente della Repubblica con la stella al Merito sul Lavoro, ha rinnovato le cariche sociali per il quadriennio 2022/2025. In una assemblea, i MdL hanno eletto il nuovo Consiglio Provinciale composto da Giuseppe Migliore, Salvatore Albano, Agostino Galluzzo, Franco Messina e Salvatore Russello. Il neo consiglio con successiva votazione unanime, ha nominato il Maestro del Lavoro Giuseppe Migliore alla carica di Console Provinciale. Il riconfermato Console Migliore ha accettato la nomina e in un breve discorso ha tracciato le iniziative da sviluppare privilegiando: l’attenzione ai giovani nell’ambito formativo del progetto scuola-lavoro-sicurezza – orientamento e lotta al bullismo; sostegno e solidarietà alle persone deboli e bisognosi ;attenzione all’ambiente e alla cultura; lotta alla corruzione e illegalità anche in affiancamento e sostegno alle Istituzioni; iniziative e attività a difesa della libertà ,dei diritti , dei valori sociali e costituzionali .Il Console Migliore ha stimolato i Maestri del Lavoro della Provincia ad essere soprattutto Maestri di Vita, mettendo in pratica in ogni circostanza , i Valori Umani, sociali, legali, e i meriti che sono presenti dentro il riconoscimento della Stella al Merito del Lavoro .