Presentato il progetto “SpendiamoliInsieme e le comunità migranti”

Presentato, nel foyer le teatro Pirandello di Agrigento, il progetto SpendiamoliInsieme e le comunità migranti. Finanziato nell’ambito nel bando “Realizziamo il cambiamento con il Sud” con il sostegno della Fondazione Realizza il Cambiamento, Fondazione con il Sud e ActionAid International Italia E.T.S. rappresenta una iniziativa di respiro e prospettiva per i migranti nel processo di inclusione e integrazione attraverso un progetto che vede tre comuni: Agrigento, Porto Empedocle e Realmonte protagonisti di questo percorso virtuoso partendo dalla democrazia partecipata e dalla legge regionale 5/2014. L’Assessore ai servizi sociali di Agrigento, Marco Vullo, esprime soddisfazione sull’iniziativa che “avrà risvolti positivi sul territorio- dice-. Un progetto che mira a formare i cittadini e le comunità locali nei processi di inclusione e partecipazione attiva ai processi di democrazia partecipata, obiettivi che possono essere raggiunti sfruttando le risorse disponibili e il lavoro di rete tra Istituzioni, associazionismo e terzo settore.

Tra l’altro annuncio che a brevissimo porterò dopo l’approvazione in giunta il nuovo regolamento comunale sulla Democrazia Partecipata che confido in tempi rapidi sia discusso e approvato in consiglio dopo il passaggio nelle commissioni di merito. Sono certo che ci sarà piena condivisione con il consiglio comunale per dare slancio e contenuti fattivi a uno strumento indispensabile e utile quale la democrazia partecipata e che vede il cittadino protagonista di processi di reale cambiamento.”