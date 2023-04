Affonda barchino: un morto e 20 dispersi. Nuova ondata di sbarchi

Un barchino di 7 metri è affondato durante la notte in area Sar italiana. Un peschereccio che era in zona ha salvato 34 migranti e recuperato il cadavere di un uomo. Il gruppo di sopravvissuti e la salma sono stati trasbordati sulla motovedetta della Guardia costiera che ha portato tutti a Lampedusa. Sarebbero circa 20 migranti che mancano all’appello, e la Capitaneria di porto sta coordinando le ricerche dei dispersi. I sopravvissuti sono 26 uomini, 8 donne e 6 minori, e nelle prossime ore, verranno sentiti anche dalla Squadra mobile di Agrigento nell’hotspot dell’isola. La barca era partita alle 21 di sabato da Sfax in Tunisia.

In totale a Lampedusa sono 21 gli sbarchi con l’arrivo di 819 persone nel giro di 24 ore. Le motovedette di Capitaneria di porto e Guardia di finanza faticano a raccogliere tutti gli Sos e soccorrere i tanti barchini che vengono segnalati in area Sar o nelle acque antistanti l’isola. La raffica di sbarchi, iniziata nella tarda mattinata di ieri, si sta registrando dopo quattro giorni di stop dovuti alle cattive condizioni del mare. Tutti i migranti sbarcati sono stati portati all’hotspot di contrada “Imbriacola” dove, all’alba, c’erano 1.094 ospiti, a fronte dei poco meno 400 posti disponibili.

Nel frattempo un migliaio di coperte, realizzate a mano, sono state donate per i bambini ospiti del centro di accoglienza di Lampedusa. La gara di solidarietà è stata promossa dal progetto “Trama, Tessuti d’Amore” ed è stata accolta dalla cooperativa sociale Badia Grande che gestisce la struttura. L’iniziativa solidale è nata da un’idea di una donna lombarda: Ornella Pasquinelli che ha riunito un gruppo di persone accomunate dalla passione per il cucito, il lavoro ai ferri, all’uncinetto e il ricamo. Le prime 40 coperte (misura 60x80cm) sono arrivate grazie a un agente della polizia che ha fatto da tramite tra la cooperativa e il progetto.