Presentato il cartellone degli eventi di Cala Mambru’

Dopo l’apertura di Cala Manbrù, il beach club di Siculiana Marina, inaugura la stagione musicale 2022 con un cartellone di eventi. Saranno interessati tutti i mercoledì e i venerdì con i live e le domeniche con i djset.

Sono diversi gli ospiti che si esibiranno sul palco della terrazza ai piedi della riserva naturale di torre salsa: dal latin jazz dei “Trinidad musica en vivo” che apriranno questo venerdì al folk siciliano della Piccola Orchestra Malarazza, dalla voce profonda di Alessandra Salerno all’ Afrobeat degli Addict Ameba in colaborazione con il FestiValle. Poi ancora bossanova, soul, rock, cantautori siciliani e il djset curato da Dario Assenzo che vedrà ospiti diversi ogni settimana. Una stagione piena di eventi in vista delle prossime aperture di Cala Manbrú: il bar in spiaggia e la locanda “Alaccia”.

Per la serie dei venerdì live si sono già esibiti, nella settimana di apertura i maestri Sal Cacciatore e Carmelo Salemi, la stagione dei mercoledì sarà inaugurata il 27 luglio da un quartetto tutto locale: gli Aetherea band.

Per la giornata di venerdì 22 è tutto sold out, ma il 29 luglio con i Three Angry Man sarà possibile prenotare, vi aspettiamo!

Per la realizzazione di questo cartellone di eventi si ringrazia per la partecipazione: la Concessionaria Audi Meridiano e la famiglia Graceffa, lo studio dentistico Dental Care del Dott. Giovanni Castorina, l’agenzia Sciabica Soluzioni Assicurative e il distributore di bevande Mattana.

Tutte le info sulle prenotazioni su www.calamabru.com<http://www. calamabru.com/>