Scontro auto e scooter: ferita ragazzina

Una ragazzina è rimasta ferita in un incidente stradale che si è verificato, ieri sera, all’altezza della rotatoria di Cannatello, verso San Leone. Nello scontro sono rimasti coinvolti un’autovettura, e uno scooter. Ad avere la peggio la minorenne alla guida del mezzo a due ruote, trasferita in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, dove è stata subito portata in sala operatoria, e sottoposta ad un intervento chirurgico, per una frattura scomposta al femore.