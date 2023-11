Ad Agrigento, venerdì prossimo 10 novembre, nell’ex chiesa di San Pietro in via San Francesco, dalle 15:30, Fratelli d’Italia ha organizzato un incontro sul tema: “Professionisti del turismo per la valorizzazione del territorio e dei beni culturali”. Interverranno, tra gli altri, Daniela Santanchè, Elvira Amata, Manlio Messina, Alessandro Aricò, Gaetano Galvagno e Giusy Savarino, insieme ai presidenti regionali di Confcommercio, Conflavoro, Confprofessioni e Coopculture. L’evento, organizzato dal Dipartimento regionale professioni, sarà introdotto e moderato da Paola Antinoro (nella foto), Responsabile regionale del dipartimento professioni di Fratelli d’Italia.