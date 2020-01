Ad Agrigento, al palazzo Filippini, in conferenza di presentazione la 75esima edizione della Sagra del Mandorlo in fiore, che si svolgerà ad Agrigento dal 28 febbraio all’8 marzo, organizzata dal Parco della Valle dei Templi e dal Comune di Agrigento. Presentano le attività il Direttore del Parco Roberto Sciarratta, il Sindaco di Agrigento Calogero Firetto ed il coordinatore del progetto Raffaele Sanzo. GUARDA Le interviste IN VIDEO.