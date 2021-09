Preseason, Aragona ospita la Pallavolo Catania

La Pallavolo Aragona mette benzina. Questa settimana in programma due allenamenti congiunti per provare schemi e valutare la condizione fisica. Aragona domani, mercoledì 22 settembre, ospiterà al “Pippo Nicosia” la Rizzotti Design Pallavolo Catania, formazione che milita nel girone B del campionato di Serie A2. Il test match è in programma alle ore 17. Il secondo allenamento congiunto settimanale è in programma sabato 25 settembre, sempre alle ore 17 al palasport di Agrigento, con il Volley Terrasini, formazione neo promossa in Serie B1 e di buona caratura, nelle cui fila militano due ex biancazzurre Barbara Murri e Valentina Biccheri. Per assistere ad entrambe le partite è necessario esibire il green pass. Per la formazione di Stefano Micoli l’esordio in campionato di Serie A2 si gioca il 10 ottobre sul campo dell’Olbia, in terra Sarda.