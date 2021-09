Catanzaro: “Musumeci continua a ignorare Sciacca”

Il deputato regionale del Partito Democratico, Michele Catanzaro, interviene a seguito del recente tour del presidente della Regione, Nello Musumeci, tra alcuni Comuni agrigentini. E traendo spunto da quanto affermato da Musumeci, ovvero il suo impegno a dialogare con le Amministrazioni locali e a riservare loro massima attenzione, stigmatizza invece – a suo avviso – l’indifferenza di Musumeci verso la città di Sciacca. E aggiunge: “Tralasciando le valutazioni politiche e le idee di ognuno, credo sia opportuno che la città tutta, dai partiti alle associazioni, facciano adesso fronte comune per richiamare Musumeci ai suoi compiti. Il dovere di un presidente di Regione, come lui stesso afferma in occasione delle visite nei Comuni, è quello di ascoltare, accogliere proposte e richieste. Non di ignorare come sta facendo nel caso di Sciacca”.