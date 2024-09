Ignoti hanno danneggiato un’automobile, di proprietà di Aica, che era stata lasciata posteggiata, in via Eleonora Duse a pochi passi dal viale della Vittoria, all’interno di un’area non recintata in uso all’azienda idrica dei comuni agrigentini. Con l’utilizzo di una bottiglia di vetro e verosimilmente di una grossa pietra hanno frantumato il parabrezza.

A fare la scoperta è stato uno dei dipendenti dell’azienda idrica. Ha prima chiamato il 112, poi s’è recato dai carabinieri della Stazione di Agrigento, dove ha formalizzato la denuncia, con l’ipotesi di reato di danneggiamento. Aperta un’inchiesta – al momento a carico di ignoti – che verrà, naturalmente, coordinata dalla Procura della Repubblica.

Ad essere presa di mira una Fiat Panda, con tanto di loghi sulle portiere. L’ignota mano vandalica ha agito durante le ore notturne con la zona praticamente deserta. Sull’area di via Eleonora Duse, non ci sono telecamere di videosorveglianza.