Martina Frequente, nata ad Agrigento il 18.08.1998, è morta poco fa all’ospedale San Giovanni di Dio, dove hanno tentato invano di salvarla, a seguito di un incidente mortale avvenuto in nottata lungo la statale 118 nel tratto tra Agrigento e Aragona. La giovane, che aveva compiuto 26 anni da poco, si trovava a bordo di una Fiat Grande Punto come passeggero posteriore sinistro, insieme al padre alla guida, alla madre e al fidanzato. Martina e i suoi familiari rientravano da un matrimonio e avevano festeggiato presso la masseria Papia, nota sala ricevimenti nei pressi di Aragona. Lo scontro frontale è avvenuto con un’Audi A5, occupata da una coppia. Al momento, non si conoscono le condizioni dei cinque feriti, giunti al pronto soccorso con codici giallo e rosso. I Carabinieri stanno effettuando i rilievi sul luogo dell’incidente. Le comunità ecclesiali di Villaseta e Monserrato, profondamente colpite dal dolore per la perdita di Martina Frequente, si uniscono al lutto della sua famiglia e invitano tutti a partecipare alla processione penitenziale con l’immagine della Madonna della Catena, che si terrà alle ore 19:00. Consapevoli che la vita è un dono di Dio e che il vivere e il morire sono nelle sue mani, la comunità si raccoglierà in preghiera.

La processione, che seguirà un breve percorso, sarà un momento di preghiera comunitaria non solo per Martina, ma anche per i familiari coinvolti e feriti nell’incidente. In segno di rispetto e lutto, non ci sarà la banda musicale, i giochi d’artificio saranno sospesi e le luminarie rimarranno spente.

In questo momento di profondo dolore, la comunità desidera testimoniare la propria fede nel Signore crocifisso e risorto, esprimendo insieme la speranza nella resurrezione. – Clicca sul link per iscriverti al canale di AgrigentoOggi e ricevere gratuitamente su WhatsApp le notizie più importanti: https://whatsapp.com/channel/0029ValeTXM0LKZI7LQaEY45