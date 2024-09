Incidente stradale sulla Statale 115 all’altezza di un ristorante in territorio di Licata. A scontrarsi, per cause in fase di accertamento, sono stati una moto e un’autovettura. Due i feriti quello più grave un giovane licatese a bordo del mezzo a due ruote. Sul posto le ambulanze del 118 che hanno trasferito i feriti al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Sulla 115 è atterrato anche un elicottero del soccorso sanitario. Carabinieri e polizia si sono occupati dei rilievi e della viabilità.