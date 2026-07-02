Si intensificano i preparativi per garantire la massima sicurezza in vista della prossima e straordinaria visita di Papa Leone XIV a Lampedusa. All’evento sono previsti 12/15000 pellegrini.
Ieri si è svolto un tavolo tecnico strategico, seguito questa mattina da un accurato briefing operativo direttamente sull’isola.
Agli incontri presieduti dal vicario del questore Carlo Mossuto, hanno preso parte i vertici delle Forze dell’Ordine, uniti in un coordinamento sinergico per pianificare ogni dettaglio logistico, di gestione dell’ordine pubblico e di accoglienza.
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