Sono state presentate nella sala “Pappalardo” della Conferenza Episcopale Siciliana due importanti misure a sostegno del territorio: il piano di contrasto alla povertà energetica per le famiglie e le linee guida per la nascita delle Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer) dedicate agli enti ecclesiastici. All’incontro hanno preso parte l’assessore regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, Francesco Colianni, il dirigente generale del dipartimento energia della Regione Sicilia, Carmelo Frittitta, il presidente della CESi, mons. Antonino Raspanti, insieme ai direttori e alle équipes della delegazione Caritas delle 18 diocesi siciliane.

Il fotovoltaico a tasso zero per le famiglie, gestito da Irfis FinSicilia, offre ai nuclei familiari siciliani finanziamenti a tasso zero (0%) a copertura del 100% delle spese per l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo. Le Comunità Energetiche Rinnovabili, invece, evolvono in CERS, dove la “S” sottolinea la “solidarietà”: previsto un contributo a copertura delle spese fino a un massimo dell’80% per la realizzazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo legati alle nuove comunità energetiche a patto che ci sia un impegno solidale verso chi versa in difficoltà.

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