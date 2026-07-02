Era finito in carcere per il tentato omicidio di un diciannovenne a Canicattì, avvenuto nella notte tra il 19 ed il 20 aprile scorso. Dopo Calogero Di Vinci, di 19 anni, torna in libertà anche il fratello, Carmelo Pio Di Vinci, 21 anni. Il gip del tribunale di Agrigento, Michele Dubini, ha disposto la scarcerazione del ventunenne sostituendo la misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari e l’applicazione del braccialetto elettronico. Accolta l’istanza presentata dal suo legale, l’avvocato Sergio Baldacchino.

Nell’inchiesta coinvolti altri tre canicattinesi. Sono indagati di tentato omicidio mentre, per uno di loro, è scattata anche la contestazione di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In una successiva perquisizione dei poliziotti, infatti, sono stati ritrovati due chili e mezzo di hashish, trentacinque grammi di cocaina e anche un fucile risultato rubato.

Nell’ispezione, inoltre, è stata rinvenuta una pistola calibro 22 ritenuta da inquirenti e investigatori l’arma con cui è stato compiuto il tentato omicidio. La vicenda risale allo scorso 20 aprile quando quattro ragazzi si presentano sotto casa di un coetaneo armati di pistola: furono esplosi quattro colpi in rapida successione all’indirizzo della finestra seguiti da altrettanti proiettili in una seconda raffica. Il motivo della spedizione sarebbe riconducibile al giorno precedente quando, in discoteca, il branco avrebbe accerchiato il 19enne che, per difendersi, avrebbe colpito con una bottiglia alla testa il fratello minorenne di uno degli indagati.

Già quella sera, secondo quanto dichiarato da alcuni testimoni, il gruppo girava con una pistola. In realtà, ipotizzano inquirenti e investigatori, l’episodio del tentato omicidio ha radici ben più profonde e risalenti ad almeno sette mesi prima. Precisamente al settembre 2025. Il 19enne bersaglio delle pistolettate aveva già rischiato la vita venendo accoltellato da uno degli indagati al torace. I motivi sarebbero legati a questioni personali. Da lì in avanti una serie di episodi di minacce, molestie e violenze ai danni del giovane.

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