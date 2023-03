Prende il via il “Final Conference of the Eu Horizon 2020 Bresov project”

Prende il via, al “Dioscuri Bay Palace” di San Leone, il “Final Conference of the Eu Horizon 2020 Bresov project”, convegno scientifico internazionale sul tema dell’agricoltura biologica in collaborazione con l’Università degli Studi di Catania e decine di altre istituzioni e centri studi internazionali. Mission del progetto è quella di migliorare e selezionare nuove sementi che siano adatte all’uso esclusivo dell’agricoltura biologica. Il progetto Bresov, che vede il Dipartimento di Agricoltura Alimentazione ed Ambiente dell’Università di Catania come capofila di altre 22 università ed enti di ricerca del mondo tra cui Cina, Corea del Sud, Tunisia, Grecia, Germania, Uk, Francia, Spagna, Croazia, Austria, Svizzera, è finanziato dalla comunità Europea attraverso i fondi Horizon ed ha sviluppato proprio in Sicilia importanti ricerche. Ad Agrigento il Dipartimento universitario catanese, in partnership con una società privata, ha avviato un campo di ricerca in cui vengono selezionate varietà ortive tradizionali siciliane. Queste vengono migliorate geneticamente in pieno campo attraverso un processo di adattamento a forti stress idrici ed ambientali. La ricerca ha condotto a risultati sorprendenti dimostrando come la Sicilia sia un hub importante non solo per la sua ricca biodiversità ma anche perché presenta condizioni climatiche che tra meno di 10 anni saranno comuni in gran parte dell’Europa continentale.

I risultati della ricerca sono stati in parte pubblicati su importanti riviste scientifiche ma l’Università di Catania ha deciso di presentare alla comunità scientifica, l’intera attività di ricerca proprio ad Agrigento dove nei giorni dal 29 al 31 marzo si terrà un convegno internazionale a cui hanno assicurato la partecipazione in presenza, importanti delegazioni scientifiche di USA, Cina, Spagna, Libano, Tunisia, Corea del Sud, Iraq, Francia, UK, Svizzera, Repubblica Ceca, Croazia, Grecia, Austria. Durante il convegno è stata organizzata per il 30 marzo, alle ore 17,00 una tavola rotonda sui temi dello sviluppo di una agricoltura biologica, a cui parteciperanno dirigenti del settore AGRI Europa, FAO e i più importanti operatori europei del settore. Concluderà la tavola rotonda l’Assessore Regionale all’Agricoltura della Regione Siciliana.