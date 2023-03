Hotel trasformato in un resort a 5 stelle: l’apertura è prevista per la settimana di Pasqua

Sono costati 15 milioni di euro i lavori di adeguamento dell’hotel “Torre del Barone” di Sciacca, trasformato in un resort 5 stelle. La riapertura è prevista per la settimana di Pasqua. La struttura si trova all’interno del complesso di Sciaccamare, comprendente in tutto 4 alberghi, che la famiglia Mangia acquistò dalla liquidazione della Sitas (società della Regione Siciliana) 25 anni fa. A pochi giorni dalla riapertura, nella sua nuova veste di resort 5 stelle, l’hotel Torre del Barone di Sciacca ha ospitato oggi un evento di formazione dal titolo “La nuova era dell’hospitality, dove la tradizione incontra l’innovazione”. Diversi i momenti proposti, anche attraverso live cooking e dimostrazioni da parte di alcuni dei nomi più interessanti della gastronomia e della pasticceria, da Iginio Massari a Nicola Fiasconaro.