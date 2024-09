Premio Sicilia Eccellente 2024 – Città di Lascari

Ritorna nella splendida cittadina di Lascari il “Premio Sicilia Eccellente”, la manifestazione culturale che da oltre 18 anni celebra le eccellenze dell’Isola, riconoscendo il valore di quegli ambasciatori che fanno della Sicilia una terra di valori e bellezza. L’evento si terrà questa sera, 8 settembre, alle ore 21:30, nella suggestiva Piazza Belvedere di Lascari, incorniciata dalla sua chiesa e con una vista mozzafiato sulle montagne siciliane.

Anche quest’anno, la direzione artistica è affidata all’agrigentino Marco Savatteri, che ha curato una serata ricca di emozioni. Gli artisti di Savatteri Produzioni si esibiranno con il musical “Picciotti Show”, insieme alla Dixi Band di Sal Cacciatore e alla straordinaria performance dei DuoFire Acrobats, freschi dall’inaugurazione delle Olimpiadi in Francia.

I premiati dell’edizione 2024, scelti dalla giuria del Premio, rappresentano l’eccellenza della Cultura, dell’Arte, dello Spettacolo, della Scienza e dello Sport. Tra i super ospiti di quest’anno figurano il Colonnello astronauta Luca Parmitano e il velista del Team Luna Rossa, Checco Bruni.

Ecco i nomi degli illustri premiati:

Luca Parmitano (Astronauta)

(Astronauta) Francesco “Checco” Bruni (Velista del Team Luna Rossa)

(Velista del Team Luna Rossa) Aurora Quattrocchi (Attrice)

(Attrice) Paride Benassai (Attore, premio speciale)

(Attore, premio speciale) Arabella Rustico (Musicista e cantante)

(Musicista e cantante) DuoFire Acrobats (Acrobati)

“Questa rassegna annuale è dedicata alla valorizzazione delle straordinarie eccellenze della nostra Isola. È una vetrina importante per le giovani generazioni, un’opportunità per far conoscere e apprezzare la nostra ricchezza culturale a un pubblico sempre più vasto”, ha dichiarato Francesco Arrigo, assessore al turismo e spettacolo del Comune di Lascari.

L’evento, aperto a tutti e gratuito, promette una serata indimenticabile in cui la Sicilia si conferma come un simbolo di eccellenza e cultura nel mondo. Vi aspettiamo a Lascari!