Le comunità ecclesiali di Villaseta e Monserrato, profondamente colpite dal dolore per la perdita di Martina Frequente, si uniscono al lutto della sua famiglia e invitano tutti a partecipare alla processione penitenziale con l’immagine della Madonna della Catena, che si terrà alle ore 19:00. Consapevoli che la vita è un dono di Dio e che il vivere e il morire sono nelle sue mani, la comunità si raccoglierà in preghiera.

La processione, che seguirà un breve percorso, sarà un momento di preghiera comunitaria non solo per Martina, ma anche per i familiari coinvolti e feriti nell’incidente. In segno di rispetto e lutto, non ci sarà la banda musicale, i giochi d’artificio saranno sospesi e le luminarie rimarranno spente.

In questo momento di profondo dolore, la comunità desidera testimoniare la propria fede nel Signore crocifisso e risorto, esprimendo insieme la speranza nella resurrezione.