Il Locri si impone sull’Akragas con un secco 2-0, grazie alle reti di Reis e Zucco nella ripresa. Dopo la convincente vittoria contro il Licata, l’entusiasmo in casa Akragas era palpabile, ma la sconfitta odierna riporta la squadra di Bonfatto con i piedi per terra. Le occasioni sprecate e l’assenza dell’ultimo momento di Tuccio hanno pesato sull’andamento della gara, e sarà necessario un periodo di almeno dieci giornate per valutare il vero potenziale della squadra. Per ora, la parola d’ordine è mantenere un profilo basso e concentrarsi sul lavoro.

Nonostante un primo tempo positivo, durante il quale i biancazzurri hanno creato almeno tre palle gol con Lo Faso, Galiano e Grillo, la ripresa ha visto un calo di prestazione. Il Locri ne ha approfittato, sbloccando il risultato al 27’ minuto con un gol di Reis, che ha sorpreso il portiere Dregan. Il colpo finale è arrivato nel recupero, quando Zucco ha chiuso la partita al 49’ con il raddoppio, condannando l’Akragas alla sconfitta.

Tabellino della partita:

Locri 2 – Akragas 0

Marcatori: 27′ st Reis, 49′ Zucco

Formazioni:

Locri (4-3-3): Lauritano; Scavone, D. Aquino, Pantano, Scarfiello; Basit, Zucco, Larosa; Romano, Pelle, Ficara. A disposizione: Donini, V. Aquino, Reis Daquinto, Aprile, Garcia, Morrone, Occhiuto, Gualtieri, Mazzone. Allenatore: Scorrano.

Akragas (4-3-3): Dregan; Lo Cascio, Rechichi, Da Silva, Di Rienzo; Palazzolo, Garufo, Meola; Galiano, Lo Faso, Grillo. A disposizione: Gerlero, Fragapane, Sinatra, Ferrigno, Centorbi, Sofrà, Santapaola, Riggio, Tuccio. Allenatore: Bonfatto.

Arbitro: Velocci di Frosinone

Assistenti: Nappi, Gneo

Calci d’angolo: 2-0