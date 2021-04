Premio Pierfrancesco Betti, riconoscimento per Cristian Mayer

Il direttore sportivo della Fortitudo, Cristian Mayer, si è aggiudicato l’ambizioso riconoscimento messo in palio dalla Lega nazionale pallacanestro. Mayer è il vincitore Premio Pierfrancesco Betti.

“Il riconoscimento è giunto alla terza edizione ed è assegnato ai dirigenti finalisti della Coppa Italia LNP. Old Wild West 2021, tramite votazione tra le squadre partecipanti alla manifestazione. Lega Nazionale Pallacanestro lo ha istituito per ricordare la figura di Pierfrancesco Betti, per molti anni dirigente innumerose realtà della pallacanestro italiana, scomparso nel 2017”.

“In Serie B – si legge in una nota della Lega – ottimo rendimento per la Moncada di Mayer, giunto all’undicesima stagione consecutiva con i biancoazzurri: Agrigento ha chiuso la prima fase al comando del girone B1 con 12 vinte e 2 perse”.

Cristian Mayer: “Dedico questo riconoscimento a tutto il mio staff, alla Fortitudo Agrigento ed al presidente Salvatore che ha creduto in me. Ringrazio Gabriele Moncada per la fiducia nei miei confronti. Un menzione speciale per la famiglia. Loro mi supporto e perché no, mi sopportano. Dedico questo premio anche e soprattutto a loro e per il poco tempo che trascorriamo insieme per via del mio lavoro”.