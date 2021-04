Identificato e denunciato autore di tentato furto in abitazione

Identificato, e incastrato, l’autore di un tentato furto, all’interno di un’abitazione estiva, di via Jan Palach, a poche decine di metri dal mare di Cannatello, avvenuto la sera del 29 marzo scorso. Si tratta di F.R., trentenne, agrigentino, già noto alle forze dell’ordine, e non nuovo alla commissione di questo tipo di reati. A carico dell’uomo è scattata la denuncia, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per l’ipotesi di reato, di tentato furto.

Tutto quanto scaturisce dall’esito di un’attività d’indagine condotta dai carabinieri della Compagnia di Agrigento, sotto la direzione e il coordinamento della Procura, a seguito della denuncia presentata dalla vittima. Il giovane, quella sera, sarebbe riuscito a forzare la porta di ingresso dell’immobile, e ad introdursi all’interno dell’abitazione, poi la fuga, senza portare via nulla.