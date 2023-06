Ecco il centro polivalente Mosè: realtà di incontro e svago

Si chiama Centro Polivalente Mosè, un polo aggregativo per giovani e non solo ma anche uno spazio a servizio del quartiere. Il centro di piazza del Vespro, al villaggio Mosè, di proprietà comunale, è gestito dalla società che ha vinto l’appalto ed è stato inaugurato venerdì pomeriggio, 16 giugno. Prima il taglio del nastro, poi la benedizione da parte di don Maurizio Mangione, parroco della vicina parrocchia Cuore Immacolato di Maria, e ancora giochi e divertimento per i più piccoli. Un punto di riferimento in più nel quartiere a disposizione dei cittadini, una nuova occasione per ritrovarsi, stare insieme, usufruire dei servizi. L’impianto, composto da un campo di calcetto, un campo di bocce, un’area fitness e il parco giochi “Alice” è stato recentemente riqualificato unitamente alla piazza ubicata nel rione antico del popoloso quartiere a sud della città.

