“Premio Karkinos”, consegnati i riconoscimenti

Il tempio di Giunone, nella valle dei templi di Agrigento, ieri sera, 10 luglio, ha fatto da scenario alla consegna dei riconoscimenti del “Premio Karkinos”. Una serata che si è aperta con la sigla musicale di Osvaldo Lo Iacono, l’esibizione dei Tamburi e con la partecipazione del Coro Magnificat e delle Campane artistiche della Fonderia Virgadamo, già premio Karkìnos 2019. In scena Ibla e Gloria Riggio. Sul palco anche il cantautore Andrea Donzella, un giovane talento agrigentino a cui è andato un riconoscimento speciale. Ecco i nomi dei vincitori dell’edizione 2021 del “Premio Karkìnos”, giunto alla quinta edizione e ideato dal patron Carmelo Cantone: per la sezione “Imprenditoria” la giuria ha scelto Massimiliano Lumia, per il “Cinema” il riconoscimento è stato assegnato a Leandro Picarella, per “Arte” a Salvatore Rizzuti. Nell’ambito della “Medicina” ad aggiudicarsi il riconoscimento è stato il dott. Giovanni Alongi, ed ancora nella sezione “Musica” il vincitore è Fausto Savatteri. Per il “Giornalismo” il premio è stato attribuito a Carmelo Sardo, mentre per la “Legalità” al dott. Marcello Viola. Il riconoscimento per lo “Sport” lo ha guadagnato Gabriele Di Trapani. Un premio speciale è andato a S.E. dott. Filippo Dispenza. Tre, invece, le “Menzioni Speciali”: per la “Solidarietà” è stata scelta l’Associazione Animalista Aronne, per la “Poesia” un riconoscimento assegnato a Gloria Riggio, mentre per lo “Spettacolo” a Claudia Iacono, in arte Ibla. A presentare la serata Elettra Curto.