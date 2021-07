Covid, la circolare del ministero della Salute: l’ipotesi, prime chiusure dall’inizio di agosto

La variante Delta fa paura. In Italia come in tutta Europa, il coronavirus non molla. Ed infatti ecco filtrare una circolare del ministero della Salute, il cui messaggio è chiarissimo: bisogna accelerare su vaccino e tracciamento dei contagi, altrimenti la famigerata variante Delta è destinata a salire al 70% delle infezioni già in agosto, per arrivare poi al 90% entro la fine del mese. Nella stessa circolare, inoltre, viene dato per scontato, nel caso si realizzi lo scenario, che aumentino anche ricoveri e decessi. Per arrivare poi alle prime chiusure, dall’inizio di agosto.

Allerta internazionale variante Delta incremento dei casi COVID19 in diversi Paesi Europei