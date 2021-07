Fortitudo tra conferme, nuovi arrivi e partenze

Tra conferme importanti e partenze illustri comincia a prendere forma il progetto della Fortitudo Moncada Agrigento per la prossima stagione. Si riparte con una squadra un po’ diversa ma con gli stessi obiettivi. Cominciamo dalle conferme. Ci saranno ancora coach Michele Catalani con cui la società aveva siglato un biennale, stesso discorso per il playmaker Alessandro Grande e per il capitano Albano Chiarastella: “Siamo già lavoro, nella consapevolezza che il mercato delle serie superiori avrà la preferenza sulle scelte di molti giocatori”, ha detto il presidente della Fortitudo Gabriele Moncada. Dopo essere andati vicini alla promozione in A2, c’è la volontà di ripartire per una nuova entusiasmante stagione.

“Il nostro obiettivo- sono le parole di Moncada- è quello di fare bene.”

Tra i nuovi arrivi, resta caldo il nome di Nicholas Morici. Manca solo l’ufficialità infatti, per il passaggio del Play/Guardia di nazionalità argentina classe 1994 alla Fortitudo Agrigento. Alto 191 cm; peso: 90 kg; la scorsa stagione ha militato nella CJ Basket Taranto.

Ed a proposito di partenze, salutano la Fortitudo Andrea Saccaggi che fresco di matrimonio con l’agrigentina Alessia Pirrone, ha firmato con Rimini, dove i due si trasferiranno per il prossimo campionato. Ha salutato la squadra, dopo due stagioni da protagonista anche Giovanni Veronesi. Sono passati due anni da quando arrivai ad Agrigento, non avrei mai detto che avrei creato così tanti legami sia con la città che con le persone. È stato un anno pieno di emozioni – ha detto – di soddisfazioni ma anche di delusioni, ma proprio per questo non lo dimenticherò . Vorrei ringraziare la società per aver creduto in me, lo staff e i compagni per avermi aiutato a migliorare e per avere combattuto fino all’ultimo secondo dell’ultima partita . Un grazie ai tifosi che anche in un anno così complicato, quando c’è stata la possibilità si sono presentati al palazzetto per spronarci e incitarci . Dopo due anni è arrivato il momento di salutarci, sicuramente non dimenticherò nulla di Agrigento ne “U scrusciu d’u mari” ne le meravigliose persone che mi hanno fatto sempre sentire a casa”.

Al direttore sportivo Cristian Mayer il compito di mixare un roster che sappia coniugare presente e futuro, con attenzione ai costi. Intanto è atteso per le prossime ore il primo annuncio ufficiale. Il presidente Gabriele Moncada è già a lavoro per chiudere i primi contratti.