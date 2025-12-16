Agrigento ha accolto la Fiamma Olimpica e Paralimpica di Milano Cortina 2026 in una mattinata segnata dal maltempo e da una città profondamente rimodulata nella viabilità per garantire lo svolgimento in sicurezza dell’evento. Una tappa significativa del viaggio della torcia olimpica, che attraversa l’Italia portando con sé i valori dello sport, della pace e della condivisione, e che ha fatto sosta nella città che nel 2025 sarà Capitale italiana della Cultura.

Il passaggio della fiamma si è snodato dalla Valle dei Templi fino a piazza Vittorio Emanuele, con il coinvolgimento di circa quaranta tedofori, chiamati a rappresentare simbolicamente il legame tra il territorio e il grande appuntamento di Milano Cortina 2026. Un momento solenne, inserito in un percorso nazionale che intende unire storie, comunità e luoghi diversi.

Nel pomeriggio, in piazza Vittorio Emanuele, si è svolta la City Celebration, evento celebrativo pensato come occasione di intrattenimento per cittadini e visitatori. In programma la performance vocale e sonora di Gaetano Aronica, “Come in questa fiamma, quando vivi splendi”, testo di Giovanni Volpe, con la partecipazione dei performer dei Laboratori del Palacongressi di Agrigento – Rosi Mandracchia, Alfonso Guadagnino, Tommaso Mula e Frou Nobile – e l’aiuto regia di Chiara Gervasi. Una rievocazione storica e musicale che ha intrecciato sport, cultura e identità, richiamando il pensiero degli autori agrigentini del passato.

Il sindaco Francesco Miccichè ha sottolineato il valore simbolico dell’evento, parlando di un momento importante per la città e per il suo ruolo nel panorama nazionale: «La Fiamma Olimpica è simbolo di pace, sport e impegno, capisaldi dell’unione e dello spirito di aggregazione». Un messaggio che si lega al percorso di Agrigento verso il 2025.

Sulla stessa linea l’assessore al Turismo e ai Grandi Eventi Carmelo Cantone, che ha evidenziato l’orgoglio di vedere la fiamma attraversare le strade cittadine, sottolineando come anche una città di dimensioni contenute ma dalla storia millenaria possa sentirsi parte di un progetto di respiro internazionale.

Accanto al valore simbolico e culturale dell’iniziativa, la giornata ha però evidenziato anche le criticità legate alla gestione della mobilità urbana. La chiusura dei varchi e l’assenza di un sistema di parcheggi esterni e bus navetta hanno reso complesso l’accesso al centro cittadino e ai luoghi dell’evento per una parte della popolazione, soprattutto dai quartieri periferici. Un elemento che non oscura il significato dell’evento, ma che apre una riflessione sull’organizzazione e sull’accessibilità in occasione di appuntamenti di grande richiamo.

La fiamma olimpica ha attraversato Agrigento lasciando un segno simbolico forte, in una città chiamata nei prossimi mesi a confrontarsi sempre più spesso con eventi di rilievo nazionale e internazionale. Occasioni che richiedono non solo valore culturale e immagine, ma anche una pianificazione capace di coniugare sicurezza, partecipazione e vivibilità urbana.

