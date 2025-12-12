La Manifestazione nasce con l’intento di tenere vivo e nel ricordo di tutti, l’ex bomber della Nazionale e della Juventus, PIETRO ANASTASI scomparso nel 2020.

Il Premio ideato ed organizzato dall’ASD e CULTURALE PLAY VILLAGE, rimane l’unico ed esclusivo riconoscimento nel nome del giocatore avallato a riconosciuto anche dalla Famiglia Anastasi.

Il format è un’esclusiva PLAY VILLAGE ed è coordinato con l’USSI Sicilia, Unione dei Giornalisti Sportivi Siciliani.

La Manifestazione tende a valorizzare la figura del giornalista, attraverso le sue qualità: la schiettezza ed il rispetto della verità nella scrittura; punti cardini anche della personalità di Pietro “u tuccu” come veniva simpaticamente soprannominato dai suoi “siciliani” che lo hanno amato, apprezzato e seguito nella sua importante carriera.

Sono nove le nomination in gara, che rappresentano tutte le nove provincie siciliane, suddivise in tre sezioni: Giornalisti Sportivi, Radio-Tv-Web e Carta Stampata.

Il Premio si avvale di una Commissione interna composta da due componenti dell’USSI Sicilia e due dell’ASD e Culturale PLAY VILLAGE che prevedono la segnalazione di tre nomination per la sezione GIORNALISTI SPORTIVI, tre per la sezione GIORNALISTE RADIO , TV e WEB e tre per la sezione GIORNALISTE CARTA STAMPATA.

I tre vincitori delle tre sezioni saranno comunicati sul palco dell’evento in scena il 15 dicembre presso il Centro Expo di Pedara alle ore 16.00 alla presenza di personaggi del mondo del giornalismo, della cultura e dello spettacolo.

Anche in questa quarta edizione saranno consegnati i tre Premi Speciali. Il PREMIO STAMPA assegnato alla giornalista Rai ANTONELLA GURRIERI, il PREMIO SPORT al giornalista Rai ANTHONY DI STEFANO ed il PREMIO SICILIANI NEL MONDO al cantastorie LUIGI DI PINO.

L’evento sarà impreziosito anche dalla presenza della Signora Anna vedova di Pietro Anastasi, oltre che da tanti personaggi dello sport del passato e non solo che racconteranno anche le loro personali emozioni legate al nome di Pietro Anastasi.

