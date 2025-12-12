“A Christmas Carol – Il Musical” incanta Agrigento: due repliche sold out al Teatro Pirandello

AGRIGENTO – Due repliche, due sold out consecutivi e un entusiasmo che ha avvolto il Teatro Pirandello come una vera atmosfera natalizia. “A Christmas Carol – Il Musical”, il classico di Charles Dickens nella versione teatrale firmata da Melina Pellicano, ha conquistato il pubblico agrigentino con oltre 20 artisti in scena, 150 costumi, musiche originali ed effetti speciali che hanno trasformato il palcoscenico in un viaggio emozionante attraverso il Natale passato, presente e futuro.

Al centro della scena, Fabrizio Rizzolo nel ruolo dell’avaro Ebenezer Scrooge, trasformato – nella notte più magica dell’anno – in un uomo nuovo. Accanto a lui, un cast numeroso e affiatato che dà vita a fantasmi, visioni, speranze e memorie, restituendo tutta la potenza narrativa della novella dickensiana.

A rendere imponente l’impianto scenico sono le creazioni di Alessandro Marrazzo, che firma luci, effetti speciali e scenografie (con Francesco Fassone). I 150 costumi sono opera di Marco Biesta, mentre le musiche originali portano la firma di Stefano Lori e Marco Caselle.

«Il romanzo di Dickens ha già una natura teatrale potentissima – spiega Melina Pellicano – per questo il nostro lavoro è stato quello di rispettarne lo spirito, amplificandolo con la forza del musical, senza tradirlo».

Giovani spettatori, sala piena e un nuovo sold out per la replica odierna

Anche la seconda replica ha registrato il tutto esaurito, con una platea ricca di famiglie e tantissimi giovani attratti dalla magia dello spettacolo.

Il Talk con la compagnia: un altro successo del Teatro Pirandello

Come ormai da tradizione nella stagione “Sogni & Storie – La vita in scena”, al termine della seconda replica si è svolto il talk con gli attori, format ideato dal Teatro e accolto con grande partecipazione.

Nel corso dell’incontro, Fabrizio Rizzolo ha dialogato con il pubblico, raccontando il suo rapporto con il personaggio di Scrooge:

«All’inizio non amavo questo ruolo – ha confidato – non comprendevo fino in fondo la dinamica del cambiamento. Lavorandoci, ho capito che toccava una mia resistenza interiore, quel lato oscuro che ogni tanto ci contagia. Interpretarlo, replica dopo replica – ormai quasi duecento – è diventato un viaggio profondo dentro me stesso. Scrooge si redime… e un po’ mi redimo anch’io, ogni volta».

Durante il talk, è stata presentata la compagnia al pubblico e ricordato la visione artistica che sta guidando la stagione:

«Resteremo insieme ancora qualche minuto con questa splendida compagnia – ha detto il responsabile della comunicazione – È stato uno spettacolo bellissimo e un onore ospitarvi qui. Il format dei talk è un’idea della nostra direttrice artistica Roberta Torre, che ci segue sempre e merita un grande applauso».

La serata si è conclusa con le domande del pubblico e un momento particolarmente emozionante in cui una spettatrice ha ringraziato gli artisti per la speranza portata in un periodo difficile.

Rizzolo, visibilmente toccato, ha risposto con sincerità:

«Questo musical fa bene anche a me. I tre stadi del viaggio – il passato, il presente e il futuro – sono un percorso che porto con me ogni sera. È un grande dono di Natale».

La compagnia, come ricordato durante il talk, proseguirà ora il tour che toccherà Campania, Piemonte e Lombardia, con tappe a Napoli, Sorrento, Torino, Milano, Cremona e Gallarate fino al 4 gennaio.

Il Teatro Pirandello dà appuntamento al prossimo spettacolo in cartellone: “Vasame”.

E il saluto finale, inevitabilmente, è stato: “Buon Natale!”

