Tragedia lungo la costa agrigentina. Un giovane di 28 anni, Angelo Piazza, originario di Porto Empedocle, ha perso la vita mentre si trovava in mare per pescare polpi.

Il corpo senza vita del giovane artigiano è stato rinvenuto questa mattina sulla spiaggia nel tratto compreso tra Porto Empedocle e la Scala dei Turchi. L’allarme è scattato poco dopo il ritrovamento e sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della Compagnia di Agrigento, che hanno avviato gli accertamenti sotto il coordinamento della Procura della Repubblica.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, Angelo Piazza si sarebbe sentito male mentre si trovava in mare, cadendo in acqua senza riuscire a mettersi in salvo. Un improvviso malore resta al momento l’ipotesi ritenuta più probabile.

Sul luogo della tragedia sono giunti anche il sostituto procuratore di turno e il personale della Capitaneria di porto di Porto Empedocle, mentre i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

La salma è stata sottoposta a una prima ricognizione cadaverica da parte del medico legale. Ulteriori accertamenti serviranno a chiarire con esattezza la dinamica e le cause della morte. La comunità di Porto Empedoccle resta sotto shock per una scomparsa improvvisa che ha scosso familiari e amici del giovane.

